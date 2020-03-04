«Тантум Верде» слегка потроллил «Гексорал» в новой рекламе. А тот посчитал это «вишенкой на торте»

В феврале у «Тантум Верде» вышел новый рекламный ролик. Он транслируется на федеральных каналах, производством занимался «Худяков Продакшн».

Свежее видео содержит прямую отсылку на последний ролик конкурента бренда — «Гексорала». По сюжету заболевает Король (главный герой рекламы «Гексорал»). В ролике его лечат с помощью «Тантум Верде».

Sostav связался с представителями «Гексорал» и его креативным агентством Wunderman Thomson Moscow/Neighborhood — они такой ход коллег по рынку считают не нападкой, а признанием.

Андрей Слепченко, управляющий директор Wunderman Thompson Moscow /Neighborhood: Отлично реагируем на такое решение. Для нас это «вишенка на торте» — знак признания со стороны конкурентов. Угрозы большой не видим, это скорее разговор «бренд-менеджера с бренд-менеджером», чем эффективная коммуникация с потребителем.

Ответных кампаний «Гексорал» не планирует. Повторять «пинг-понг» по подобию банков-конкурентов, сервисов такси и заведений фастфуда, по мнению креаторов, в категории фармы смысла не имеет.