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04.03.2020 в 11:45

«Тантум Верде» слегка потроллил «Гексорал» в новой рекламе. А тот посчитал это «вишенкой на торте»

Снежный Король появился в рекламе конкурента

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В феврале у «Тантум Верде» вышел новый рекламный ролик. Он транслируется на федеральных каналах, производством занимался «Худяков Продакшн».

Свежее видео содержит прямую отсылку на последний ролик конкурента бренда — «Гексорала». По сюжету заболевает Король (главный герой рекламы «Гексорал»). В ролике его лечат с помощью «Тантум Верде».

Sostav связался с представителями «Гексорал» и его креативным агентством Wunderman Thomson Moscow/Neighborhood — они такой ход коллег по рынку считают не нападкой, а признанием.

Андрей Слепченко, управляющий директор Wunderman Thompson Moscow /Neighborhood:

Отлично реагируем на такое решение. Для нас это «вишенка на торте» — знак признания со стороны конкурентов. Угрозы большой не видим, это скорее разговор «бренд-менеджера с бренд-менеджером», чем эффективная коммуникация с потребителем.

Ответных кампаний «Гексорал» не планирует. Повторять «пинг-понг» по подобию банков-конкурентов, сервисов такси и заведений фастфуда, по мнению креаторов, в категории фармы смысла не имеет.

Wunderman Thompson Moscow Гексорал Тантум Верде
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