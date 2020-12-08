«Такси ВКонтакте» стал партнером ФК «Зенит». В честь этого сервис потроллил конкурента

Сервис «Такси ВКонтакте» стал официальным партнером футбольного клуба «Зенит». Болельщики сине-бело-голубых получат специальные условия для заказа такси до «Газпром Арены», рассказали Sostav в компании.

В честь этого в небе над Петербургом пролетел самолет с баннером «Желтым выдали красную карточку». Так сервис передал привет конкуренту — предыдущим партнером «Зенита» был «Яндекс.Такси».

Первым матчем в рамках сотрудничества станет встреча «Зенита» с дортмундской «Боруссией» 8 декабря. Гости смогут добраться до стадиона со скидкой 30%.

Также в историях «ВКонтакте» появятся брендированные интерактивные маски с игроками сине-бело-голубых. Пользователи смогут примерить на себя роль водителя и подбросить на матч Артема Дзюбу или другого любимого футболиста.

Александр Медведев, генеральный директор ФК «Зенит»: Впечатления и хорошие эмоции от похода на футбол начинают формироваться еще по пути на стадион. Именно поэтому клубу всегда было важно, чтобы наши болельщики могли комфортно и безопасно добираться до «Газпром Арены», и так же возвращаться домой. Мы рады, что «Такси ВКонтакте» позволит нам улучшить качество предоставляемого сервиса для болельщиков.