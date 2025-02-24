В начале марта цены на такси в Москве и области могут вырасти из-за аттестации водителей

В начале марта цены на поездки в такси в Московском регионе могут вырасти в разы, сообщает ТАСС. Дело в том, что с 1 марта водители такси Москвы и Подмосковья обязаны пройти обязательную аттестацию, чтобы выйти на линию. Согласно нововведению, таксисты будут отключены от заказов без успешного прохождения теста, который включает вопросы по знанию объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, медицинских организаций и прочих объектов, а также правил безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях.



В случае неудачи тестирование можно будет пройти повторно, но не ранее чем через 24 часа после первой попытки. Порядок аттестации был установлен в рамках федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», вступившего в силу в сентябре 2023 года. По состоянию на середину февраля 2025 года, около трети всех водителей такси в Москве и Подмосковье уже успешно прошли аттестацию.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы не прокомментировали ТАСС возможный дефицит водителей такси после 1 марта. В «Яндекс Такси» сообщили, что количество аттестованных водителей растет, но без уточнения цифр, и выразили уверенность, что нехватки не будет, поскольку процесс аттестации быстрый и большинство водителей успешно сдают тесты.

Однако руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума «Такси», председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов предупреждает, что с 1 марта цены на такси могут резко вырасти. По оценкам эксперта, стоимость поездки может увеличиться «в три и более раза», если власти не откажутся от идеи отключать от заказов не прошедших тестирование водителей.

Пока обязательная аттестация водителей введена только в Москве и Подмосковье, но другие регионы также рассматривают ее введение. Но не у всех имеется финансирование на эксперимент, говорят эксперты.