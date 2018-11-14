Российские агрегаторы такси активно осваивают зарубежные рынки

Российские агрегаторы такси осваивают новые зарубежные рынки. Так,

сервис «Максим» начал работать в Черногории, где предложит в том числе поездки на катере. inDriver запустился в Танзании и планирует инвестировать в африканский рынок, сообщает «Коммерсант».

В «Максиме» подчеркивают, что стали первым агрегатором такси на черногорском рынке. Сервис в том числе предложит пользователям заказать лодку или катер. В компании не раскрывают размер инвестиций в черногорский рынок.

«Сейчас заказывать этот вид транспорта в Черногории долго и неудобно: нужно прийти на пристань, найти свободный катер, договориться о цене. Наш сервис позволит автоматизировать процесс», — сообщил руководитель черногорского направления «Максима» Эдуард Еремин.

Российский агрегатор inDriver вышел на африканский рынок. Сервис запустился в Танзании — в городе Аруша с населением 400 тыс. человек. В inDriver уточнили, что компания привлекла $10 млн на международную экспансию от венчурного фонда Leta Capital и планирует инвестировать в африканский рынок «десятки миллионов долларов». InDriver также работает в Латинской Америке, в Мексике, в Колумбии, Чили, Перу, Гватемале и Сальвадоре. Сейчас компания ведет «активную подготовку» к запуску в США.

Ранее о выходе на новые рынки сообщали и в «Яндекс.Такси»: с ноября компания под брендом Yango начала работать в Финляндии и Кот-д`Ивуаре. В тестовом режиме Yango заработал в африканской стране 4 октября, а спустя месяц запустился официально. Сейчас компания работает только в Абиджане, крупнейшем городе Кот-д`Ивуара с населением 5 млн человек.

В ГК «Везет» уже работают в Казахстане и Чехии (сервис Jetax). Пока международная экспансия для группы неприоритетна, но «варианты захода на другие территории просчитываются», сообщила представитель сервиса.