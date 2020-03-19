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18+
19.03.2020 в 13:20

«Такой ты душный»: «М.Видео» и Instinct сравнили поломку техники и поломку человеческих отношений

Ролик вышел под двусмысленным названием «Расставайтесь экологично»

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Сеть «М.Видео» выпустила новый рекламный ролик «Расставайтесь экологично», в котором предлагает сдавать старую и ненужную технику по программе правильной утилизации без ущерба для природы и отношений.

В ролике проведена параллель между поломкой бытовой техники и поломкой человеческих отношений. По сюжету молодая пара ссорится, одновременно ломается окружающая их техника: перестаёт закрываться холодильник, не включается чайник, выходят из строя кондиционер, робот-пылесос, ноутбук, стиральная машина.

В диалоге героев присутствует игра слов с отсылками как к ломающимся отношениям, так и к неисправным приборам: «что ты мелешь», «ты такой душный». В результате, герои решают избавиться от неработающей техники экологичным способом, воспользовавшись программой правильной утилизации от «М.Видео».

Наталья Егорова, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и развития бренда «М.Видео»:

Есть вещи, которые починить, увы, нельзя. С человеческими взаимоотношениями все сложнее, а вот неработающую технику мы предлагаем сдавать на экодружелюбную переработку с помощью нашей уникальной программы правильной утилизации. Поскольку «М.Видео» предлагает огромный выбор техники на любой вкус, то найти достойную замену не составит труда, и пусть в реальной жизни «любовная лодка» не разбивается о быт.

Состав творческой группы:

«М.Видео» (клиент)

Наталья Егорова — руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и развития бренда
Елена Зайцевская — руководитель группы маркетинговых коммуникаций и развития бренда
Дарья Спасённых — менеджер по маркетинговым коммуникациям

Instinct (креатив)

Ярослав Орлов — креативный директор
Роман Фирайнер — креативный директор
Василий Милованов — арт-директор
Анастасия Дунаева — копирайтер
Андрей Морозов — директор по стратегическому планированию
Елена Смирнова — руководитель отдела по работе с клиентами
Наталья Полевикова — старший аккаунт-менеджер
Екатерина Фенкина — продюсер

Ball-Park (продакшн)

Роман Жирных — режиссёр
Михаил Кричман — оператор
Игорь Рабчун — второй режиссёр
Антон Замахин — продюсер

МВидео Instinct М.Видео-Эльдорадо
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