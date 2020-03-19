«Такой ты душный»: «М.Видео» и Instinct сравнили поломку техники и поломку человеческих отношений

Сеть «М.Видео» выпустила новый рекламный ролик «Расставайтесь экологично», в котором предлагает сдавать старую и ненужную технику по программе правильной утилизации без ущерба для природы и отношений.
В ролике проведена параллель между поломкой бытовой техники и поломкой человеческих отношений. По сюжету молодая пара ссорится, одновременно ломается окружающая их техника: перестаёт закрываться холодильник, не включается чайник, выходят из строя кондиционер, робот-пылесос, ноутбук, стиральная машина.
В диалоге героев присутствует игра слов с отсылками как к ломающимся отношениям, так и к неисправным приборам: «что ты мелешь», «ты такой душный». В результате, герои решают избавиться от неработающей техники экологичным способом, воспользовавшись программой правильной утилизации от «М.Видео».
Наталья Егорова, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и развития бренда «М.Видео»:
Есть вещи, которые починить, увы, нельзя. С человеческими взаимоотношениями все сложнее, а вот неработающую технику мы предлагаем сдавать на экодружелюбную переработку с помощью нашей уникальной программы правильной утилизации. Поскольку «М.Видео» предлагает огромный выбор техники на любой вкус, то найти достойную замену не составит труда, и пусть в реальной жизни «любовная лодка» не разбивается о быт.
Состав творческой группы:
«М.Видео» (клиент)
Наталья Егорова — руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и развития бренда
Елена Зайцевская — руководитель группы маркетинговых коммуникаций и развития бренда
Дарья Спасённых — менеджер по маркетинговым коммуникациям
Instinct (креатив)
Ярослав Орлов — креативный директор
Роман Фирайнер — креативный директор
Василий Милованов — арт-директор
Анастасия Дунаева — копирайтер
Андрей Морозов — директор по стратегическому планированию
Елена Смирнова — руководитель отдела по работе с клиентами
Наталья Полевикова — старший аккаунт-менеджер
Екатерина Фенкина — продюсер
Ball-Park (продакшн)
Роман Жирных — режиссёр
Михаил Кричман — оператор
Игорь Рабчун — второй режиссёр
Антон Замахин — продюсер