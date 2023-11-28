Takeshot и «СК Пульс» выяснили, о чем думают животные

«СК Пульс» запустила новую коммуникационную кампанию для продвижения страховой подписки «Пульс. Питомец». В серии роликов авторы предположили, о чем думаю домашние животные, когда хотят совершить ту или иную пакость, и что чувствуют при этом хозяева. «Нам не понять, что в голове у домашних животных, но мы понимаем их хозяев», — говорит закадровый голос.

Для запуска первой OLV-кампании «Пульса» Takeshot предложил идею сценария, в котором питомец съедает то, что ему есть не следовало, и его приходится везти в клинику. При этом многие хозяева не знают, что вернуть деньги за услуги ветеринара можно с помощью специального страхового полиса.

Многие хозяева домашних животных сталкиваются с необходимостью дорогостоящего лечения своих питомцев в ветеринарных клиниках, покупке лекарств, но рынок страхования домашних животных крайне мал. Это связано как с банальным незнанием о существовании такой услуги, так и с негативным отношением к страхованию на локальном рынке.

Юрий Уральцев, руководителя подразделения интернет-маркетинга СК «Пульс»: На этапе тестирования отобранных для ролика креативных идей мы получили положительные для нас результаты по нескольким вариантам. Но, в отличие от остальных финалистов, история про съеденные предметы еще и спровоцировала респондентов на обсуждение подобных случаев и проецирование их на свой опыт. Кто-то рассказывал истории про своих питомцев, кто-то предлагал поменять съеденные в сценарии предметы на те, которые больше триггерят именно их. Мы поняли, что если возьмем эту идею и, оставляя неизменной общую структуру ролика, предложим зрителю несколько вариантов «антигероев», то сможем зацепить более широкую аудиторию.

Рудольф Мирзоев, креативный директор Takeshot: Мы хотели показать, что бренд «Пульс» действительно понимает хозяев животных, поэтому не стали искать какой-то один универсальный сценарий для донесения этой идеи. Модульный сценарий позволил нам создать три ролика: новогодний ролик с мишурой, ролик с тапком и ролик с носком. Такой подход позволил максимально эффективно использовать съемочный день и подсветить наиболее частые случаи обращений к ветеринару.

Состав творческой группы

СК «Пульс» (клиент)

Александр Росликов, Директор по маркетингу

Юрий Уралец, Руководитель подразделения интернет-маркетинга

Екатерина Русакова, Product Owner продукта Пульс. Питомец

TAKESHOT production



Креативный продюсер: Наталья Бутова

Креативный директор: Рудольф Мирзоев

Продюсер: Антон Дмитриев

Ассистент продюсера: Анна Гвоздь

Дирсёрч: Елена Андреева

Режиссер-постановщик: Вильсур Закиров

Оператор-постановщик: Павел Чернов

Художник-постановщик: Ольга Пашаева

Звукорежиссер: Иван Овчинников

Второй режиссер: Галина Джабелова

Директор группы: Сергей Ковалев

Фокуспуллер: Виктор Кирчев

Гаффер: Алексей Горелов

Механик: Сергей Саркисян

Художники по костюму: Анастасия Соколова

Художник по гриму: Анна Ешич

Кастинг директор: Александр Корытов

Локейшен менаджер: Александр Калькаев

Пост продакшн продюсер: Никита Шевченко

VFX Супервайзер: Женя Вирюкин

Моушн графика: Максим Бойко

Клинап: Антон Елизарьев

Монтаж: Роман Адерханов

ЦК: Виктор Малыгин

Графика — студия 2А Pictures

