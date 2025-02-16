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18+
16.02.2025 в 18:11

Тайская KFC превратила весь мир в торт

Сеть ресторанов отпраздновала 40-летие работы в стране

Тайская сеть KFC отпраздновала 40-летний юбилей своей работы в стране и выпустила в честь этой даты праздничный видеоролик.

По традиции ни один праздник не обходится без торта, KFC не только не забыла об этом, но и превратила в своем видео в торт весь мир. После того, как люди начали это осознавать, случилась массовая паника. Горожане пытаются найти место, где все еще безопасно и вещи остаются обычными вещами.

Как и следовало ожидать таким местом оказывается ресторан KFC, где курица все еще курица. Люди ликуют, а сеть ресторанов напоминает: «Если вы решили праздновать, делайте это с курочкой».

KFC
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