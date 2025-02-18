Т2 поможет найти компанию для похода на каток ВДНХ

Оператор мобильной связи T2 представил мини-приложение в Telegram, которое помогает найти компанию для похода на каток ВДНХ.

Пользователи могут выбрать удобную дату и узнать, сколько людей собираются на каток в этот день, а затем встретиться у яркой фотозоны T2 в выбранное время.

Кроме того, на катке ВДНХ абоненты оператора получат прокат коньков и горячий напиток в подарок. Для этого нужно использовать специальный промокод, который можно получить в личном кабинете или на сайте оператора.

Хорошо провести время и не замерзнуть абоненты Т2 смогут с горячим напитком, который также доступен по промокоду в точках общественного питания «Каток на ВДНХ».