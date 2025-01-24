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18+
24.01.2025 в 15:10

Прибыль «Т-Банка» в 2024 году выросла до 61 млрд рублей

Количество клиентов экосистемы «Т» достигло 47,8 млн

В 2024 году прибыль «Т-Банка» по РСБУ увеличилась на 31% в годовом выражении, до 61 млрд руб. Прибыль «Росбанка» выросла на 57%, до 51 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании «Т-Технологии».

Общий капитал «Т-Банка» на конец декабря 2024 года составил 310 млрд руб., «Росбанка» — 208 млрд руб. Совокупный кредитный портфель двух банков увеличился на 4,5%, до 2,6 трлн руб.

Средства клиентов на счетах в «Т-Банке» выросли на 89% год к году и на 19% к ноябрю и составили 3,1 трлн руб. Суммарный объем денег клиентов, размещенных на счетах «Т-Банка» и «Росбанка», а также активов под их управлением показал рост на 27%, до 5,4 трлн руб. Суммарный объем привлеченных средств юрлиц снизился. Произошло это на фоне растущего интереса клиентов к инвестиционным инструментам для бизнеса с большей доходностью.

Объем покупок с использованием карт «Т-Банка» возрос на 33%, до почти 9 трлн руб.

Общее число клиентов экосистемы «Т» выросло за год на 18%, до 47,8 млн человек, количество активных пользователей — на 16%, до 32,4 млн. Число активных пользователей приложений в месяц увеличилось на 15%, до 32,5 млн человек, количество активных пользователей приложений в день — на 23%, до 15,5 млн.

Росбанк годовая отчетность «Т-Банк»
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