«Т-Банк» работает над новой версией своего мобильного приложения

В ближайшее время на российском рынке представят новую концепцию мобильного банкинга, призванную заменить существующие супераппы (мобильные приложения, объединяющие все сервисы экосистем). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на анонимный источник в «Т-Банке». В пресс-службе кредитной организации подтвердили такие планы.

«Т-Банк» уже начал разработку обновленного приложения и пересматривает принципы взаимодействия с пользователями. Собеседник издания уточнил, что руководство одобрило новое решение.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что новый подход к суперприложениям востребован на рынке.

Ранее «Т-Банк» представил экосистему «Сфера Авто», предназначенную для автовладельцев. Представители банка сообщали, что новый функционал будет интегрирован в мобильное приложение. Основную роль в системе сыграют технологии искусственного интеллекта, которые позволят предугадывать потребности клиента.