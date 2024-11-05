Кешбэк на районе: «Т-Банк» запустил сервис для продвижения малого бизнеса

«Т-Банк» представил сервис для продвижения районного бизнеса с использованием умных алгоритмов. С его помощью кафе, рестораны, продуктовые магазины и другие офлайн-магазины смогут найти новых клиентов, размещая предложения с повышенным кешбэком для пользователей банка, которые часто делают покупки поблизости. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там уточнили, что продвижение через приложение «Т-Банк» будет бесплатным для любого локального бизнеса. Кроме того, банк возьмет на себя компенсацию выплаченного кешбэка за первый месяца после подключения к услуге.

Отмечается, что владельцы офлайн-бизнеса и торговых точек по всей России могут сами размещать предложения в разделе приложения «Повышенный кешбэк на месяц». По собственным данным компании, этот раздел ежедневно просматривают свыше 14 млн клиентов «Т-Банка». Алгоритмы приложения анализируют покупательскую активность в определенном районе и предлагают пользователям выбрать кешбэк за покупки в конкретных магазинах.

«Сервис позволяет розничным предпринимателям экономить на рекламе для привлечения покупателей и растить узнаваемость бренда за счет рекламных возможностей «Т-Банка». 70% предпринимателей, которые уже воспользовались сервисом в тестовой выборке, увеличили свой оборот более чем на 30%», — заявили в компании, уточнив, что новый сервис для продвижения малого офлайн-бизнеса стал частью рекламной платформы банка.

Урал Хусаинов, руководитель отдела по развитию программ лояльности «Т-Банка»: На сегодняшний день на рынке отсутствуют аналогичные решения, которые помогают малому бизнесу вырасти за счет доступа к инфраструктуре крупного банка. Мы создали условия для значительного увеличения оборотов предпринимателей. И рады поделиться своими технологиями и экспертизой — бизнесу этот сервис способен придать ускорение. Мы хотим помочь предпринимателям не только найти новых клиентов, но и установить долгосрочные отношения с ними.

Леонид Назаров, руководитель управления продуктов «Т-Бизнеса»: Многие владельцы небольших компаний сталкиваются с такими проблемами, как недостаток клиентов, низкая эффективность рекламных кампаний и отсутствие качественной системы сбора и анализа данных о целевой аудитории. Кроме того, предприниматели далеко не всегда могут выделить средства на полноценную рекламную кампанию, мало кто умеет анализировать эффективность своих усилий по продвижению бренда. «Т-Бизнес» решил эту проблему путем безвозмездной поддержки предпринимателей.

Ранее сообщалось, что прибыль «Т-Банка» за девять месяцев 2024 года выросла на 27% в годовом выражении, до 43 млрд руб. Банк занимает третье место в рейтинге крупнейших рекламодателей России по версии Sostav. За 2023 год затраты компании на рекламу составили 12,1 млрд руб.