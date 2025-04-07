Сыр «Белебеевский»: вкус Башкирии на вашем столе

Креативное агентство GRAPE представило новый рекламный ролик для бренда «Белебеевский», который раскрывает уникальность продукта через историю путешествия от лица сыра с момента созревания до появления на столе. Почему выбрали именно такую концепцию для ролика, команда агентства рассказала Sostav.

В современном мире, где продуктовые магазины встречаются на каждом углу, а доставка приезжает за 15 минут, мы не задумываемся о том, какой путь преодолел продукт, чтобы оказаться на нашем столе, что он видел по дороге, и как он менялся. Да, действительно, пути некоторых продуктов не особо красочные и интересные, но «Белебеевскому» сыру из Башкирии есть, о чем рассказать.

Креаторы Grape хотели показать, что за привычными вещами, которые мы видим на своем столе, стоит целый мир. Мир, который объединяет природу, труд людей, технологии производства и традиции. Башкирия — это не просто точка на карте, это место, где рождается уникальный продукт, который мы все знаем.

Идея ролика строится вокруг путешествия, которое начинается с бескрайних просторов Башкирии и ведет зрителя к привычной городской реальности.

Метафора пути продукта в ролике отражает философию бренда «Белебеевский»: только свежие и качественные ингредиенты из самого сердца Башкирии, уважение к традициям сыроделия и современные технологии, которые раскрывают натуральный вкус сыра.

Башкортостан — родина «Белебеевского». Здесь сыроварение — целая культура. Она пока не так известна, как культура башкирского меда, но не менее достойная. Чистая экология края наполняет местное молоко особым вкусом. Символом этой связи с природой стала корова Рыжуля, которая приняла участие в съемках.

Марьям Ахунова, управляющий креативный директор Grape: Мы попробовали посмотреть на то, какой путь проходит сыр от башкирского поля до стола, сквозь призму «пути героя» Кэмпбелла. Безусловно, парочку этапов, ввиду хронометража, опустили. Однако, наш сыр как главный герой встречает на пути своего становления и друзей, и приключения, и новые технологии, и, возможно даже, трудности. В итоге он меняется, как внешне, так и внутренне. Благодаря этому сложному пути, кусочек Башкирии теперь может оказаться и на вашем столе.

Мария Щелокова, директор по маркетингу «Белебеевский»: Этот ролик — не просто реклама, это искренняя история, которая резонирует с нашей аудиторией. Мы уверены, что этот проект станет важным шагом в укреплении позиций «Белебеевского» на рынке и в сердцах потребителей. Команде удалось не только уловить, но и передать ценности и дух нашего бренда.

Состав творческой группы

«Белебеевский» (клиент)

Директор по маркетингу: Мария Щелокова

Менеджер по маркетингу: Александра Веселаго

Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Андрей Заславский

Grape (агентство)

Управляющий креативный директор: Марьям Ахунова

Креативный директор: Иван Иванов

Арт-директор: Георгий Токарев

Арт-директор: Владимир Черепков

Младший арт-директор: Софья Кулакова

Старший копирайтер: Нина Никитина

Копирайтер: Дарья Казакова

Младший копирайтер: Алиса Бабаева

Директор по работе с клиентами: Мария Кыштымова

Старший менеджер по работе с клиентами: Дарья Сильяндер

Стратегический директор: Юлия Зыкина

Стратег: Елизавета Гундорина

Руководитель видео продакшна: Наталья Медведко

Filmway Production (продакшн)

Режиссер: Алексей Крупник

Оператор: Денис Фирстов

Второй режиссер: Алиса Степанова

Художник-постановщик: Александра Никифорова

Продюсер: Анастасия Тулумджан

Ассистент продюсера: Виктория Клеймёнова

Генеральный продюсер: Александр Зарщиков

CG Stance (креативная студия)

Executive Producers: Наталья Утолина, Анастасия Процюк

CG Producer: Кирилл Макуха

Art Director: Екатерина Сапунова

СG Lead: Егор Жук

CG Artists: Денис Лопатин, Константин Иванов, Анна Швец