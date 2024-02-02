Российский производитель бытовой химии и косметических средств Synergetic планирует выход на IPO. Компания может завершить все необходимые процедуры до конца года, сообщают «Ведомости».

Представитель Synergetic подтвердил, что в компании обсуждают планы по выходу на IPO, но в этом году этого не произойдет. Близкий к Мосбирже источник указывает, что компания пока находится в процессе переговоров, и не исключает, что эмитент завершит все необходимые процедуры до конца 2024 года.

На российском фондовом рынке производители бытовой химии не представлены. Synergetic — один из лидеров импортозамещения бытовой химии, а такие компании у инвесторов вызывают огромный интерес, отмечает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По подсчетам аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, с учетом мультипликаторов в отрасли и оценки показателей компании капитализация Synergetic может составить примерно 28 млрд руб., поэтому вероятный объем IPO — до 3 млрд руб.

Напомним, в октябре прошлого года Synergetic выпустила линейку товаров для ухода за лицом. В запуск вложили более 400 млн рублей.