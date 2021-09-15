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15.09.2021 в 16:30

«Связной» покажет посетителям магазинов рекламные ролики

Ритейлер запустил рекламный канал совместно с Novikov TV

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«Связной» и Novikov TV создали федеральный рекламный канал в магазинах сети в 620 городах России, включая 14 городов-миллионников. За месяц рекламу на 1 тыс. 55 экранах посмотрят более 5 млн человек, сообщила Sostav пресс-служба ритейлера.

Экраны разместили в торговых и бизнес-центрах с наибольшим трафиком. За время пребывания в магазине один ролик зрителю можно будет показать в среднем около 6 раз. Потенциальный объем просмотров за месяц составляет более 30 млн, что сравнимо с данными федеральных каналов.

Инструмент рассчитан на B2C-сегмент. За счет показов рекламы предприятия могут расширить влияние в регионах, стимулировать продажи и провести имиджевые кампании по всей стране.

«Благодаря сотрудничеству с Novikov TV партнерам станет доступен крупный рекламный канал от Владивостока до Калининграда с миллионными охватами», — прокомментировала запуск Ольга Троценко, вице-президент по маркетингу и стратегическому развитию компании «Связной».

Подобный инструмент появился и в сети магазинов «Лента». Ритейлер разместил LED-экраны для трансляции рекламы в своих магазинах — проект Digital Signage направлен на централизацию управления контентом, что позволит повысить эффективность рекламы и увеличить прибыль за счет повышения продаж от размещения промо-материалов.

Связной Связной | Евросеть Novikov TV
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