«Альфа-банк» подаст в суд заявление о банкротстве «Связного»

«Альфа-банк» заявил о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом ритейлера электроники «Связной». Об этом сообщается на Федресурсе.

22 марта Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Альфа-банка» к кипрской компании DTSretail, владеющей почти 70% долей в ООО «Сеть Связной» (юрлицо ритейлера), на сумму 7,6 млрд руб.

В июле 2022 года Альфа-банк уже подавал иск к DTSretail, но тогда сумма была 5,9 млрд руб. В декабре 2022 года производство по делу прекращено по мировому соглашению сторон об отсрочке платежа, следует из данных электронной картотеки. Сумма долга с учётом процентов составляет 6,7 млрд руб. и должна быть оплачена не позднее 31 декабря 2025 года.

В феврале на Федресурсе появилась запись о том, что «Связной» планирует инициировать банкротство. Арбитражный суд Москвы получил соответствующее заявление компании 7 марта. В 2022 году против ритейлера подали иски на 14 млрд руб. за неисполнение обязательств по контрактам. Среди кредиторов сети также числятся «Совкомбанк», Merlion, «РБ Факторинг», «Вымпелком».

В середине марта у «Связного» сменилось руководство — на место президента Алексея Вуколова, проработавшего в этой должности меньше года, назначен бывший член совета директоров АО «Связной банк» Андрей Тарабурин.

У «Связного» более 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городов России. 69,25% компании владеет кипрская DTsretail Ltd, ещё 24,8% — нидерландская Euroset Holding N.V.