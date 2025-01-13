Петербургское УФАС выдало предупреждение «Суши Wok» за навязывание рекламных рассылок

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предупреждение сети магазинов японской и китайской кухни «Суши Wok». Как сообщают в ведомстве, компания вынуждала клиентов соглашаться на рекламную рассылку.

Ранее россиянин пожаловался в Петербургское УФАС на то, что при регистрации на сайте «Суши Wok» его вынудили дать согласие на получение рекламы.

Во время рассмотрения заявления сотрудники службы установили, что форма подтверждения заказа на сайте компании содержит три пункта. При этом кнопка «оформить заказ» будет активна лишь в том случае, когда галочки проставлены напротив каждого из них.

Один из пунктов содержит согласие на получение СМС-сообщений и писем рекламного характера. Аналогичный пункт есть и в правилах сайта, с которыми клиент обязан согласиться при подтверждении заказа. Таким образом, согласие на получение рекламы является обязательным условием заказа продукции на сайте, подчеркивают в ведомстве.

«Следовательно, компания «Суши Wok» ненадлежащим образом собирает согласия клиентов на рекламную рассылку», — резюмировали в УФАС.

Сети выдано предупреждение о нарушении антимонопольного законодательства. До 9 февраля 2025 года компания должна исключить положение об обязательном согласии на рекламу. В случае невыполнения предупреждения в установленный срок антимонопольный орган примет решение о возбуждении дела.