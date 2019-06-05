Superdry задолжал ТЦ и поставщикам почти 60 млн рублей

Британский одежный бренд Superdry, сменивший за четыре года третьего франчайзи в России, вновь столкнулся с трудностями. С начала 2019 года к компании подано семь исков на общую сумму 57,8 млн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Самую крупную сумму (45,63 млн рублей) требует «дочка» VF Corporation, владеющая брендами Vans и Timberland. Долг возник в рамках договора поставки, и истец просил наложить арест на денежные средства «Ритейл бренд хаус», (входит в Surya Group, развивающего в России по франшизе бренд Superdry). Но в мае суд отказал в этом.

Второй крупный истец «Ритейл бренд хаус» — группа КВТ (специализируется на перевозках и таможенном оформлении), которой через суд удалось взыскать 687,3 тыс. рублей. Еще один иск КВТ к «Ритейл бренд хаус» на 6,9 млн рублей сейчас на рассмотрении в суде. В апреле суд также удовлетворил иск ООО «Цветной централ маркет» о взыскании с «Ритейл бренд хаус» 2,9 млн рублей задолженности по арендной плате.

Суды не единственная проблема сети Superdry в России: с начала этого года были закрыты два из семи магазинов. В стране Superdry присутствует с 2015 года. За это время он сменил уже трех франчайзи: вначале этот бренд развивала PNN Group Низами и Насиба Пириевых, затем — A3 Retail Group Арама Давтяна, который осенью 2018 года продал этот бизнес Surya Group.

Гендиректор Surya Group Рави Навлани пояснил, что судебные разбирательства связаны с правоотношениями, возникшими до того, как он начал заниматься брендом, а закрытие магазинов связано с оптимизацией бизнеса.

«Наша основная задача — смена формата магазинов, они будут меньше по площади», — сказал он. Бизнесмен говорит, что не планирует отказываться от развития Superdry и намерен к концу 2019 года открыть еще семь-восемь магазинов.