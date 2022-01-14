Sunlight грозит штраф до 500 тысяч рублей за незаконную рассылку рекламных СМС

Сеть ювелирных магазинов Sunlight (юридическое лицо — ООО «Солнечный свет») признали нарушителем закона о рекламе за рассылку промо через СМС-сообщения без согласия получателей, сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Хакасия. Компании грозит штраф — от 100 до 500 тыс. руб.

По словам руководителя региональной службы Ксении Лебедевой, жалоба на Sunlight поступила ещё в феврале прошлого года. Тогда заявитель указал, что не давал согласия на получение рекламной информации от магазина.

Хакасская УФАС признала компанию виновной в нарушении закона о рекламе, тогда представители сети попытались оспорить решение в региональном Арбитражном суде. В конце 2021 года суд поддержал позицию ведомства, отмечается в сообщении.

Ксения Лебедева, руководитель УФАС по Республике Хакасия: Доводы ООО «Солнечный свет» о том, что абонент дал своё разрешение на получение СМС-сообщений, регистрируясь на сайте магазина, мы отклонили. По закону, своё согласие на это гражданин подписывает лично с компанией, причём не только с ювелирным магазином, но и со всеми рекламораспространителями. Этих разрешений абонент никому не давал. Согласие абонента на рекламную рассылку в интернете, где невозможно однозначно установить, кто именно дал согласие на получение рекламы, является ненадлежащим.

Помимо ООО «Солнечный свет», нарушителями признана вся цепочка рекламораспространителей: ООО «Девино Телеком» и ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

В августе 2020 года региональные отделения ФАС по Волгоградской и Челябинской областям начали проверку в отношении ювелирной сети Sunlight из-за недостоверной рекламы. В сентябре 2020 года сеть оштрафовали на 400 тысяч рублей за рассылку сообщений о закрытии магазинов.