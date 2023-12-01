Российские суды должны будут проверять фейковые скидки продавцов

Верховный суд России (ВС) обязал суды проверять продавцов на фейковые скидки после рассмотрения дела покупателя автомобиля из Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Также ВС обязал суды проверять, не навязывают ли продавцы покупателям невыгодные условия через обязанность приобретать товар только с пакетом услуг.

В ноябре 2021 года автодилер и покупатель из Краснодара заключили договор купли-продажи машины Mitsubishi Pajero Sport. Стоимость автомобиля составляла 4,2 млн руб. с учётом скидки в 262,5 тыс. руб. Соглашение предусматривало, что покупатель также приобретает дополнительный пакет услуг: оформляет кредит, заключает договор страхования, установливает дополнительное оборудование и комплект зимней резины. Также клиент был обязан заключить договор на предоставление сервисных услуг в ходе эксплуатации машины. В случае отказа от покупки любой из услуг скидка на автомобиль аннулировалась.

Потребитель выполнил все условия. Он смог погасить кредит за машину через 12 дней и обратился с заявлениями о прекращении договоров страхования, после чего ему вернули эти деньги. Автодилер в свою очередь направил покупателю требование об оплате задолженности в 262,5 тыс. руб. из-за неисполнения им условий соглашения.

Клиент попросил суды признать недействительным соглашение о порядке и условиях предоставления ему «Пакетной скидки». Суд первой инстанции отказал ему в просьбе. Там заявили, что автодилер предоставил покупателю всю необходимую информацию об услугах, стороны достигли соглашения по всем условиям договора. Кроме того, потребитель мог купить машину без скидки, если бы не хотел заключать соглашение.

С такими выводами также согласились суд апелляционной инстанции и кассационный суд общей юрисдикции.

В Верховном суде заявили, что покупатель и продавец находятся в неравном положении при переговорах. А взыскивать с потребителя скидку нужно пропорционально тому объёму средств, которые он не выплатил в качестве процентов или вернул в сумме страховой премии.

Предлагаемая покупателю цена может быть изначально завышена по сравнению с рыночной, например, на величину скидки. В итоге создаётся видимость выгодности сделки для потребителя, отметили в Верховном суде. Он принял решение направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.