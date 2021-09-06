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06.09.2021 в 06:10

Суд запретил «Яндекс» и Google выдавать поиск по запросу «Умное голосование»

Аналогичное название носит проект Алексея Навального

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Арбитражный суд Москвы запретил поисковым системам «Яндекс» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Такое решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Решение о принятии обеспечительных мер суд принял по иску ставропольской компании «Вулинтертрейд», занимающейся оптовой торговлей животными, мясом, шерстью и шкурами. Компания обратилась в суд за защитой исключительных прав на зарегистрированный ею товарный знак «Умное голосование».

«Вулинтертрейд» приобрело права на товарный знак по всем возможным разделам международной классификации товаров и услуг в июле этого года. Изображение содержит восклицательный знак в квадрате и схож с эмблемой «Умного голосования». Аналогичное название носит проект основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирована решением суда) Алексея Навального по выборам.

Сайт проекта Навального был запущен в 2018 году. Он предусматривает голосование за альтернативного кандидата, который имеет больше шансов победить кандидата от правящей партии.

умное голосование
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