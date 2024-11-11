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11.11.2024 в 06:50

Суд счел Цукерберга невиновным в зависимости детей от соцсетей

Он не признал его личной ответственности по 25 искам

Окружной суд Калифорнии счел генерального директора Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга невиновным в деле о зависимости детей от Facebook и Instagram (обе соцсети признаны в России экстремистскими и запрещены). Об этом сообщает Reuters.

Суд не признал личной ответственности по 25 искам, обвиняющим компанию в привыкании детей к социальным сетям и в том, что их использование несет серьезные риски для психического здоровья.

Истцы утверждали, что глава Meta намеренно вводил общество в заблуждение относительно того, что использование соцсетей может негативно отразиться на психологическом здоровье юных пользователей. По их словам, Цукерберг неоднократно игнорировал внутренние предупреждения о рисках использования сервисов, а также публично их преуменьшал.

Напомним, в 2021 в Сенате Конгресса США выступила бывшая сотрудница Facebook, которая заявила, что в компании знают о психологических проблемах, которые вызывают у подростков соцсети, особенно Instagram, однако не предпринимают мер, чтобы это исправить. Тогда журнал Time приурочил обложку нового номера к выходу статьи, посвященной обвинениям в адрес компании.

Марк Цукерберг
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