Суд привлек Google к ответственности по долгам российского «Гугла»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского к американским Google International LLC, Google LLC и ирландской Google Ireland и привлек их к субсидиарной ответственности по долгам «Гугла» на сумму 91,5 квинтлн руб. (число с 20 нулями). Точный размер ответственности определят после окончания расчетов с кредиторами. Об этом сообщает РИА Новости.

Также суд привлек к субсидиарной ответственности по долгам «Гугла» его экс-гендиректора Дэвида Мунро Снэддона в размере требований кредиторов, включенных в реестр (это около 23,5 млрд руб.). Суд не стал привлекать к ответственности бывших управляющих директоров компании Юлию Соловьеву и Юлию Рамазанову.

Суд взыскал около 160,3 млрд руб. убытков с одного из бывших гендиректоров «Гугла» Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо и отклонил требование о взыскании убытков в размере около 1,5 млрд руб. с Соловьевой и Снэддона.

В 2022 году Google заблокировала в YouTube каналы нескольких российских СМИ. Телеканалы пошли в суд. Google обязали восстановить доступ и назначили за неисполнение требования судебную неустойку — 100 тыс. руб. в день с еженедельным удвоением. За время неисполнения сумма увеличилась до 91 квинтлн руб.

В октябре 2026 года ответчики по делу о банкротстве «Гугла» попросили исключить штрафы из субсидиарного иска.