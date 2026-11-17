Федеральный суд США отклонил иск пользователей Facebook (**соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ), которые обвиняли Meta (*признана экстремистской и запрещена в РФ) в незаконном сборе данных о покупке рецептурных препаратов на сайте медицинской платформы Wisp. Судья постановила, что истцы дали согласие на передачу информации, приняв условия обслуживания, политику конфиденциальности и правила использования файлов cookie. Об этом сообщает MediaPost.

Речь идет о данных, которые сайт hellowisp.com мог передавать с помощью Meta* Pixel — инструмента аналитики, отслеживающего действия пользователей на сторонних ресурсах. В иске, поданном в 2024 году, двое жителей Калифорнии утверждали, что Meta* получила сведения об их покупках рецептурных лекарств, в том числе противозачаточного препарата.

По мнению судьи, политика конфиденциальности Meta* прямо предусматривает сбор информации о покупках и транзакциях, совершенных пользователями на сторонних сайтах. При этом в документе нет исключений для данных о приобретении товаров, связанных со здоровьем.

Истцы возражали, что Wisp обещала не раскрывать сведения о состоянии здоровья пользователей, кроме случаев, необходимых для лечения или оплаты медицинских услуг. Однако судья указала, что собственные заявления Wisp о конфиденциальности не отменяют условий Meta*, на которые пользователи согласились отдельно.

В других аналогичных процессах суды принимали иные решения: например, иск пользователей, обвинивших Meta* в отслеживании посещений сайтов больниц и медицинских учреждений с помощью Meta* Pixel, не был отклонен. Суд в американском штате Нью-Мексико обязал Meta* выплатить $25 млрд по делу о введении пользователей в заблуждение относительно защиты персональных данных.