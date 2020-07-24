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24.07.2020 в 05:40

Суд отказался заблокировать YouTube в России по иску Ontarget

Сервис обязали ограничить доступ к спорному контенту

Московский городской суд частично удовлетворил иск российской компании — разработчика HR-тестов Ontarget к Google, отказав в блокировке сервиса YouTube в России и обязав Google прекратить доступ к спорному видео. Решение не вступило в силу, стороны могут обжаловать его, сообщает ТАСС.

Кроме того, с YouTube взыскали 6 тыс. рублей госпошлины и 30,9 тыс. рублей за услуги нотариуса. Истец требовал полную блокировку видеосервиса, поскольку отмечалось, что нарушения являются повторными. В 2018 году Мосгорсуд уже обязал Google удалить спорный контент, но он все еще присутствовал на платформе.

Ontarget через суд пытался защитить свои исключительные права на информацию, содержащуюся в видеоролике YouTube «Пять батарей тестов способностей: «Анализ информации», «Интерпретация информации», «Работа с клиентами», «Работа с информацией», «Следование инструкциям». Истец просил так же о взыскании с ответчика денежной компенсации в размере 10 млн рублей (компенсация за нарушение исключительного права в виде упущенной выгоды), а также оплаты судебных расходов и госпошлины на общую сумму около 100 тыс. рублей.

Google исковые требования не признал и мотивировал просьбу о нецелесообразности безвременной блокировки. «Одна треть от всех пользователей интернета в мире являются пользователями сервиса YouTube, у которого 1 млрд просмотров в сутки по всему миру», — пояснил представитель компании.

YouTube видео-сервис Судебный иск Ontarget
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