Суд по интеллектуальным правам отказал ООО «Московская цветочная торговая компания» в иске к Роспатенту, сохранив правовую охрану трех товарных знаков «Мосцветторг» за индивидуальным предпринимателем. Компания настаивала, что название образовано от слов «Москва», «цветы» и «торговля», а потому носит описательный характер и должно оставаться доступным всем участникам рынка.

Регистрация спорных товарных знаков была произведена еще в 2017 году на кипрскую компанию Lyrican management ltd в отношении товаров 31-го и услуг 35-го классов МКТУ. В результате отчуждения исключительных прав на знаки их новым правообладателем в 2019 году стал предприниматель Сергей Силин.

Заявитель настаивал, что слово «Мосцветторг» прямо указывает на место и сферу деятельности. Кроме того, компания полагала, что обозначение может вводить покупателей в заблуждение относительно производителя и происхождения товаров. Она также ссылалась на недобросовестность правообладателя.

Однако Суд поддержал Роспатент, указав, что «цвет» — многозначное слово, а добавление «МОС» и «ТОРГ» не дает прямого указания на товар (цветы). Потребитель воспринимает «Мосцветторг» как единое слово, а не автоматически разделяет его на три части. Чтобы прийти к такому выводу, покупателю пришлось бы дополнительно анализировать название и его составляющие. Поэтому суд не счел обозначение прямо описывающим товары и услуги, для которых зарегистрированы знаки.

Не согласился суд и с доводом о введении покупателей в заблуждение. Тот факт, что первоначальный владелец товарных знаков был зарегистрирован на Кипре, сам по себе не означает, что товары и услуги не могли предлагаться в Москве и области. Аргументы о недобросовестности правообладателя суд не стал рассматривать по существу: компания не приводила их при оспаривании регистраций в Роспатенте. В итоге Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении заявления, сохранив правовую охрану трех товарных знаков.

Однако суд согласился с Роспатентом: обозначение воспринимается как единое слово и не дает потребителю прямого указания на товары или услуги.