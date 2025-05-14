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14.05.2025 в 17:02

Суд оштрафовал WhatsApp и Signal за неисполнение законодательства РФ

Сервисы должны выплатить по 800 тысяч рублей

Мировой суд Таганского района Москвы привлек к административной ответственности мессенджеры WhatsApp и Signal за нарушение российского законодательства. Об этом рассказал Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

WhatsApp и Signal признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.39 Кодекса об административных правонарушениях (неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями обязанностей, установленных законодательством России). Компании должны заплатить штраф в размере 800 тыс. руб. каждая.

Signal привлечен к ответственности в России впервые. В отношении Whatsapp суды неоднократно выносили решения о взыскании штрафов. Мессенджер штрафовали за неудаление запрещенного контента и нарушение порядка локализации данных пользователей из РФ, пишет «Интерфакс».

WhatsApp Суд Штраф Signal
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