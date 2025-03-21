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21.03.2025 в 07:20

Собчак выплатит 1 млн рублей за использование чужого товарного знака

Ее компания проиграла суд из-за названия Veter

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти обязал компанию «Манила», учредителями которой являются Ксения Собчак и Антон Пинский, убрать товарный знак «Veter» из названия своего ресторана. Кроме того, они должны выплатить 1 миллион рублей предпринимательнице Вере Абель за его использование, сообщает «РИА Новости».

Суд выяснил, что правообладателем товарного знака Veter является Вера Абель. Она подала иск к ООО «Манила» из-за его незаконного использования. Так, под этим брендом сначала выпускался журнал, а позже была создана сеть кофеен — «Veter Grocery» и «Veter Кафе».

Абель просила взыскать за нарушение прав на товарный знак 5 млн руб., но суд снизил компенсацию, «исходя из принципа разумности, справедливости и обоснованности». Кроме компенсации, суд обязал Собчак и Пинского сменить вывеску.

Ранее Ксения Собчак заявила, что готовит иск к телеканалу НТВ о защите репутации. Тогда редакция телеканала НТВ призвала журналистку приложить к судебному иску документы, подтверждающие наличие у неё чести и достоинства.

Ксения Собчак Veter
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