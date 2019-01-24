«СТС Медиа» создаёт Дирекцию анимации

«СТС Медиа» сообщила о создании нового подразделения — Дирекции анимации. Дирекция займётся развитием собственных анимационных проектов СТС и созданием франшиз на глобальном и российском лицензионном рынке.

Руководителем Дирекции назначена Ксения Гордиенко. На этом посту Ксения будет подчиняться напрямую Генеральному директору «СТС Медиа». Под её руководством новая структура продолжит производство уже запущенных сериалов, а также запустит рад новых проектов, старт части из которых ожидается в 2019 году.

Дирекция анимации также будет управлять сетью международных дистрибьютеров и агентов анимационных проектов, выстраивать глобальные франшизы, развивать проекты на digital-платформах и в социальных медиа. Помимо производства, департамент сфокусируется на бренд-менеджменте, маркетинге, продвижении анимационных проектов на российском и международном рынке, а также на монетизации проектов на потребительские товары.

Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа»: «За последние три года нам удалось добиться существенных успехов в области создания и развития собственных анимационных проектов. Мы превратили «Три кота» в международный бренд, осенью 2018 года мы успешно запустили сериал «Царевны»; мы создали телеканал CTC Kids, который растет опережающими темпами; мы также готовимся вывести на рынок новые анимационные проекты. Создание Дирекции — следующий логичный шаг, который демонстрирует серьёзность наших намерений в этом стратегическом для компании направлении».

Напомним, ещё в 2017 году «СТС Медиа» продала права на показ анимационного сериала «Три кота» компании Viacom International. Теперь мультфильм доступен в более чем 170 странах, включая Великобританию, Германию, Швейцарию, Австрию, Грецию, Индонезию. А в октябре 2018 года «СТС Медиа» продала права на выпуск товаров под брендом «Три кота» международному издательству Egmont, которое теперь будет выпускать книги, альбомы, раскраски с изображениями персонажей мультфильма на территории Центральной и Восточной Европы.