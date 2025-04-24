Структура «Россельхозбанка» стала владельцем 50% акций холдинговой компании «Авито»

Структура «Россельхозбанка» (РСХБ) стала владельцем 50% акций холдинговой компании Авито . Сделку провели в рамках партнерства «Россельхозбанка» и Kismet Capital Group. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Авито».

Параметры сделки конфиденциальны, ее закрытие произошло в апреле этого года. Стороны рассматривают в дальнейшем возможность выхода «Авито» на публичные рынки капитала.

В 2022 году РСХБ профинансировал сделку по покупке «Авито», а также организовал расчеты и оказал комплекс сопутствующих консультационных услуг Kismet Capital Group. За прошедшие годы стороны добились «высокого уровня взаимного доверия и эффективного взаимодействия по проекту», что стало основой для следующего этапа партнерства.

Kismet Capital Group выбрала «Россельхозбанк» в качестве финансового партнера, который последовательно демонстрировал в роли кредитора заинтересованность в росте «Авито» и сохранении независимого развития компании.

Иван Таврин, основатель Kismet Capital Group: За 2,5 года нашего владения «Авито» вырос почти в два раза до 11 тысяч человек и показал впечатляющий рост бизнеса, в том числе за счет появления и усиления новых вертикалей. Это прежде всего заслуга менеджмента и всей команды, благодаря которым «Авито» стал неотъемлемой частью жизни десятков миллионов россиян. И Kismet, и РСХБ будут продолжать поддерживать операционную команду компании в рамках одобренной стратегии и заинтересованы в создании долгосрочной акционерной стоимости «Авито». Совместно с РСХБ мы рассматриваем возможность выхода «Авито» на публичные рынки капитала и уверены, что новый этап партнерства приведет к усилению позиций компании и создаст дополнительную ценность для клиентов, сотрудников и акционеров «Авито».

