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06.02.2025 в 13:40

«Стрессфуд»: новый слоган для «Необутина»

3 февраля на экраны ТВ вышел новый рекламный ролик бренда, креативную идею которого разработало агентство Grape

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Перед агентством стояла задача — создать ролик для препарата от широкого спектра проблем с пищеварением, при этом избежать смущения и неловкости в подобной деликатной теме. Команда GRAPE рассказала Sostav о процессе работы и ее итогах.

Согласно исследованиям НИУ ВШЭ 2024, доля женщин со средним и высоким уровнем стресса в 1,5 раза выше, чем у мужчин. Женщины чаще, чем мужчины, испытывают сильный стресс на работе и реже довольны собой. Как следствие, люди заедают стресс из-за работы, из-за проблем в семье. Все это сказывается на ЖКТ. Более того, для создания ролика бренд-команда провела исследование с потребителями, которое показало, что боль и спазм в животе чаще всего возникают из-за того, что человек переносит стресс и, как следствие, меняется пищевое поведение. Основной вызов был в том, что потребитель не всегда связывает в голове заедание стресса и потерю аппетита с проблемами в ЖКТ.

Целевой аудиторией ролика были выбраны женщины и мужчины в возрасте от 35 до 50 лет, которые балансируют между работой, семьей, но часто сталкиваются со стрессом и нестабильным отношением с едой.

Рекламные ролики лекарственных препаратов — это, практически отдельный жанр рекламы, где много своих правил, законов и ограничений. Главное из них — это необходимость соответствовать строгим юридическим аспектам. Каждый сценарий проходит десятки итераций с медицинским и юридическим департаментами даже после согласования с маркетинговой командой. Так что, если нужно сделать что-то по-настоящему особенное — запаситесь терпением!

Реализация ролика была поручена продакшену «Кинополис». Съемки проходили в четырех разных локациях, каждая из которых была тщательно проработана для создания нужного визуального и эмоционального настроя.

Важным элементом съемочного процесса стала технология динамического света, синхронизированного с движением камеры. Это позволило подчеркнуть ключевые моменты ролика и усилить визуальный контраст между негативными последствиями «стрессфуда» и положительным эффектом препарата через цветовое разграничение восприятия.

Проект был реализован благодаря тандему креативной команды и продакшена, а также четкому взаимодействию на всех этапах производства.

Екатерина Казакова, менеджер по продукту «Необутин»:

Разработка рекламной кампании началась с вопроса: «Что, по мнению потребителей, чаще всего вызывает боль и спазмы в животе?» В ходе нескольких исследований мы пришли к важному выводу: стресс — это тот невидимый враг, который нарушает наш привычный ритм жизни и, как следствие, вызывает проблемы с ЖКТ. Этот вывод стал для нас вызовом — перед нами стояла задача не только донести до людей важность этой связи, но и сделать это в креативной форме.

Креативный ролик «Необутин» основан на связи стресса или заедания стресса с болью и спазмом в ЖКТ. В процессе работы над роликом родился неологизм «стрессфуд», который бренд-команда совместно со стратегами агентства решили сделать не только основным хуком трека, но и ввести в постоянную коммуникацию бренда.

Кроме того, слоган «стрессфуд» полностью отражает обновленное позиционирование бренда — как средство, помогающее в моменты, когда мы не можем контролировать свое питание, и болезненные чувства только усиливают переживания.

Арина Стрельникова, директор по развитию Grape:

«Биннофарм Групп» — новый клиент для агентства, и особенно приятно, что нам удалось найти для него подходящее решение, невзирая на отсутствие совместного опыта сотрудничества. Ключом стали подробное погружение в задачи маркетинга и вовлеченность клиента в процесс брифинга агентства, понятная и конструктивная обратная связь на всех этапах и оригинальное решение, выраженное в новом определении «стрессфуд». Надеюсь, ролик хорошо отыграет, и в нашей жизни будет меньше стресса!

GRAPE Необутин
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