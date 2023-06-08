Street Beat призывает не ограничивать себя и сесть в автобус с гадалкой

Двое молодых людей проделали нелёгкий путь по пустыне. Однако, взбираясь по последнему бархану, они видят, что опоздали — их цель в образе воздушных шаров уже улетела. Закадровый голос предлагает не огорчаться, ведь этот путь не единственный: к героям подъезжает загадочный автобус, который может доставить их к шарам другим способом. И хотя водитель выглядит пугающе, а пассажирка-гадалка вызывает подозрение, герои доверяются судьбе. Такой рекламный ролик снял бренд одежды Street Beat в поддержку новой коллекции, слоган которой «Открывайся новому».

Креаторы проводят параллель между движением по жизни и одеждой: страх не должен мешать свободно двигаться вперёд, а страсть к моде — препятствовать комфорту. В конце ролика герои переодеваются в новую коллекцию бренда и достигают воздушных шаров.