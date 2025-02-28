В Роскачестве раскрыли стратегию поиска жертв кибермошенниками

Кибермошенники все чаще используют персонализированные схемы атак, собирая информацию о потенциальных жертвах из открытых источников и социальных сетей. На основе данных злоумышленники разрабатывают «индивидуальные планы», применяя методы социальной инженерии, в том числе звонки с опросами. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве со ссылкой на Центр цифровой экспертизы.

По данным специалистов, в даркнете существуют так называемые «университеты мошенников», где распространяются подробные инструкции по сбору личных и финансовых данных. В этих методичках содержатся скрипты для телефонных разговоров, шаблоны фишинговых писем и психологические уловки для манипуляции людьми. Это делает мошеннические атаки более продуманными и сложными для выявления.

Для того чтобы защититься от злоумышленников, эксперты рекомендуют проверять всю полученную информацию, не реагировать на срочные запросы и использовать «цифрового двойника» — отдельную электронную почту и виртуальный номер для онлайн-активности. Также стоит проявлять осторожность при участии в опросах и не раскрывать личные данные, советуют в Роскачестве.