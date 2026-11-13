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13.11.2026 в 09:30

Столичных предпринимателей приглашают к участию в проекте «Зима в Москве»

Партнерам предложат площадки для продвижения брендов и информационную поддержку

Столичные компании приглашают присоединиться к проекту «Зима в Москве» в качестве партнеров. Сезон 2026−2027 годов пройдет под темой «Тепло большого города» с 1 декабря по 28 февраля. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Партнеры смогут представить свои бренды на городских мероприятиях, воспользоваться готовой инфраструктурой и оборудованием, а также получить информационную поддержку. Подать заявку на участие можно на сайте проекта.

В новом сезоне запланирована работа более 500 площадок по всему городу. Среди основных локаций — ВДНХ, кинопарк «Москино», музей-заповедник «Коломенское», Парк Горького и спорткомплекс «Лужники». Большая часть площадок будет расположена за пределами центра Москвы.

Компании могут участвовать в проекте через специальные мероприятия, акции и программы скидок, а также организовывать спортивные и культурные события. Бизнесу также предлагают присоединиться к фестивалям и тематическим программам.

За предыдущие сезоны городских проектов «Зима в Москве» и «Лето в Москве» было реализовано более 2,2 тыс. партнерских интеграций.

бизнес «Зима в Москве»
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