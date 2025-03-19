Стоимость X вновь достигла $44 млрд после сближения Маска с Трампом

Социальная сеть X (ранее известная как Twitter) вновь оценена в $44 млрд — сумму, которую Илон Маск заплатил за нее в 2022 году, сообщает The Guardian.

Ранее, в октябре 2024 года, оценочная стоимость компании снизилась до $9,4 млрд, что составляло 21% от первоначальной цены приобретения. Этому способствовали стратегические шаги, включая интеграцию с компанией xAI и поддержку президента США Дональда Трампа

По данным Financial Times, такую оценку дали инвесторы в рамках недавней вторичной сделки, где они обменивались существующими долями в компании. ​

После приобретения и переименования Twitter в X Илон Маск ослабил политику модерации контента, что привело к оттоку некоторых рекламодателей. Однако, несмотря на первоначальное снижение доходов, X сообщила о скорректированной прибыли в размере $1,2 млрд за 2024 год. ​

Недавно X объявила о планах привлечь $2 млрд нового капитала через первичное размещение акций для погашения более $1 млрд субординированного долга. Эти шаги, наряду с поддержкой инвесторов и стратегическими инициативами Маска, способствовали восстановлению стоимости компании до уровня приобретения. ​

Кроме того, Илон Маск предложил инвесторам X 25% доли в своем стартапе xAI, что также повысило привлекательность компании для инвесторов. ​