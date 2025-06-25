СТМ заняли рекордную долю на российском рынке FMCG

Доля собственных торговых марок (СТМ) ретейлеров на российском рынке товаров повседневного спроса (FMCG) в январе-апреле 2025 года составила 15,1% в денежном выражении, что на 0,7 п. п. выше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на обзор компании «Нильсен», охвативший более 150 розничных сетей и 50 интернет-магазинов по всей России. Впервые за время наблюдений доля сегмента СТМ преодолела порог в 15%.

Доля СТМ за первые четыре месяца 2025 года в категории продовольственных товаров выросла на 0,8 п. п. год к году — до 13,9%. В сегменте непродовольственной продукции доля товаров СТМ незначительно снизилась — с 1,3 до 1,2%.

Продажи СТМ в сегменте товаров для животных увеличились почти на 50% год к году. Эта категория стала самой быстрорастущей, далее идут холодные и горячие напитки, а также молочная продукция — их продажи выросли на 30%.

Участники рынка, опрошенные изданием, подтверждают тренд. Например, в сети «Пятерочка» спрос на СТМ вырос на 11,3%, чему способствовали расширение ассортимента, повышение качества и открытие новых магазинов.

Ретейлеры связывают рост продаж собственных торговых марок с изменением покупательского поведения, особенно среди поколения Z. Молодые люди делают выбор в пользу продуктов с «чистым составом», экологичности и осознанного потребления.

Представители торговых сетей отмечают, что адаптация к этим требованиям включает развитие ЗОЖ-линеек, вегетарианской продукции, спортивного питания и функциональных снеков. Согласно исследованию PLMA, 67% зумеров считают, что СТМ не уступают по качеству национальным брендам.

Эксперты указывают и на структурные изменения в ретейле. За последние годы на российский рынок вышло рекордное количество новых СТМ — в 2024 году их доля среди всех новых брендов достигла 45%, а в 2025-м прогнозируется превышение 50%. Усиливается и формат хард-дискаунтеров, где СТМ становятся центральным предложением. При этом макроэкономическая нестабильность и инфляция, опережающая рост доходов, продолжают подталкивать покупателей к более экономичным решениям, что делает СТМ ключевым конкурентным фактором в борьбе за потребителя.

Согласно данным Infoline, совокупная выручка десяти крупнейших ритейлеров FMCG в 2024 году достигла 11,5 трлн руб., а в первом квартале 2025 года — 2,91 трлн руб., что больше на 16,8%.