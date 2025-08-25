«Старый источник» отстоял этикетку с изображением гор

Суд по интеллектуальным правам встал на сторону ЗАО «Водная компания «Старый источник» в споре с Роспатентом. Теперь компания получит регистрацию товарного знака с изображением гор для своей минеральной и питьевой воды.

Дело в том, что ранее Роспатент отказал компании в регистрации товарного знака, включающего стилизованное изображение гор, на минеральные и питьевые воды (товары 5-го и 32-го классов Международной классификации товаров и услуг). Ведомство сослалось на то, что использование изображения гор может ввести потребителей в заблуждение относительно природного происхождения и географического источника воды. Отказ мотивирован статьей 1483 Гражданского кодекса РФ.

При этом «Водная компания» не имеет собственного лицензированного источника воды, а закупает воду у других недропользователей по договорам.

Суд рассмотрел доводы сторон и пришел к выводу, что одно лишь графическое изображение гор не является основанием для отказа в регистрации, если отсутствуют доказательства введения потребителя в заблуждение. Суд обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак с исключением из охраны словесных элементов «ЗАО «ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»; «K», «Ca», «Mg», «Na», «CO2».

Кроме того, решено взыскать с ведомства 50 тыс. руб. судебных расходов.

