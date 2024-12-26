Как рассказать о новом позиционировании бренда с помощью роборуки

Ролик был размещен в диджитал и стал частью большой омниканальной «always on» кампании. Она также включала в себя ТВ-ролик, размещение в наружной рекламе и широкий флайт в диджитал, включая размещение в Smart TV и у лидеров мнений. За реализацию кампании отвечало рекламное агентство Milestone (by Starlink), главной идеей которого стали «умные покупки». Подробностями команда проекта поделилась с редакцией Sostav.
Каждый герой ролика находит в «Чижике» что-то для себя: семья набирает целую тележку продуктов, а в конце радостно удивляется сумме в чеке, самые придирчивые гости остаются рады «чистому» составу, а те, кому важно не тратить много времени на поход по магазинам, с легкостью находят все самое нужное.
Важным элементом визуальной коммуникации стал «умный жест». Персонажи сопровождают свои действия характерным движением — «мы покупаем по-умному». В кульминации ролика жест разрастается до целого танца умных покупок.
Александра Калюкина, директор по маркетингу «Чижик»:
Работая над обновлением позиционирования, мы изучали своего потенциального клиента, обсуждали разные типы креатива и контента. В итоге подумали, почему бы не спеть о том, что значит «покупать по-умному»?
Во время съемок мы использовали роборуку на движущейся платформе, что позволило снять сложные пролеты в ограниченном пространстве магазина.
Сергей Кряжев, CCO Milestone by Starlink:
3 «milestones» успешной кампании:
- Один понятный месседж с призывом к действию.
- Аудиальные (песня) и визуальные (танец) триггеры для удержания внимания, подкрепленные бренд действием.
- Уникальное предложение для рынка ритейла (не по форме, а по содержанию).
Алексей Баохин, исполнительный креативный директор Milestone by Starlink:
Несмотря на активный клиповый визуал, многое в этом ролике было буквально подсмотрено в жизни и переложено на экран, включая строчки песни и образы героев.
Благодаря съемке на роборуку получилось реализовать интересные визуальные эффекты: «телепортация» героя в проходе и «ускорение» кассира с визуальной отсылкой к фильму «Люди в черном 2».
Роботизированная рука программируется на движение по определенной траектории, которую после этого может повторять неограниченное количество раз. Это создает эффект, схожий с действием обычного штатива, разница только в том, что теперь камера движется, и у кадра появляется динамика.
Появляется возможность снимать абсолютно идентичные кадры раз за разом, делая изменения в движениях актеров. После чего весь материал «собирается» в один кадр на этапе графики.
Используя такой подход к съемке, получилось создать эмоциональный и вовлекающий креатив для сети магазинов.
Марат Адельшин, режиссер:
На съемочной площадке царила удивительно творческая атмосфера — ощущение свободы для экспериментов и небольшого творческого хулиганства. Все словно призывало сделать историю ярче, насыщеннее, добавить ей экспрессии и дерзости. Это приносило невероятное удовольствие! А робот и спецэффекты придали ролику динамичный характер. Именно эта смелость и творческая энергия особенно запомнились.
Состав креативной группы
«Чижик» (клиент)
Директор по маркетингу: Александра Калюкина
Руководитель направления продвижения, концепции формата и операционного маркетинга: Елизавета Комарова
Менеджер по медиаподдержке: Раиля Мангушева
Milestone by Starlink (агентство)
CCO: Сергей Кряжев
Исполнительный креативный директор: Алексей Баохин
Директор по производству: Максим Мосяков
Руководитель группы клиентского сервиса: Арина Прокопович
Линейный продюсер: Кристина Шамугия
Руководитель креативной группы: Денис Боков
Младший копирайтер: Елизавета Максимова
Огурец (продакшн)
Режиссер-оператор: Марат Адельшин
Исполнительный продюсер: Никита Сендеров
Линейный продюсер: Полина Фотеенкова
Линейный продюсер: Ольга Аберемко
Второй режиссер: Владимир Поповиченко
Художник-постановщик: Лиля Калинина
Художник по костюмам: Хабиб Суйлеманов
Гример: Люси Оганисян
Кастинг-директор: Алексей Ярыгин
Менеджер проекта: Дима Чернышук
Режиссер монтажа: Илья Лямшев
Колорист: Макс Миронов
Birds Audio (музыкальная студия)
Композитор и вокалист: Григорий Голубев
Саунд-дизайнер: Сергей Скрябин
Продюсер: Александр Иванов
Сведение: Олег Федоров