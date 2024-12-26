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26.12.2024 в 14:40

Как рассказать о новом позиционировании бренда с помощью роборуки

Сеть продуктовых «Чижик» и агентство Milestone (by Starlink) сняли музыкальный манифест об умных покупках

Ролик был размещен в диджитал и стал частью большой омниканальной «always on» кампании. Она также включала в себя ТВ-ролик, размещение в наружной рекламе и широкий флайт в диджитал, включая размещение в Smart TV и у лидеров мнений. За реализацию кампании отвечало рекламное агентство Milestone (by Starlink), главной идеей которого стали «умные покупки». Подробностями команда проекта поделилась с редакцией Sostav.

Каждый герой ролика находит в «Чижике» что-то для себя: семья набирает целую тележку продуктов, а в конце радостно удивляется сумме в чеке, самые придирчивые гости остаются рады «чистому» составу, а те, кому важно не тратить много времени на поход по магазинам, с легкостью находят все самое нужное.

Важным элементом визуальной коммуникации стал «умный жест». Персонажи сопровождают свои действия характерным движением — «мы покупаем по-умному». В кульминации ролика жест разрастается до целого танца умных покупок.

Александра Калюкина, директор по маркетингу «Чижик»:

Работая над обновлением позиционирования, мы изучали своего потенциального клиента, обсуждали разные типы креатива и контента. В итоге подумали, почему бы не спеть о том, что значит «покупать по-умному»?

Во время съемок мы использовали роборуку на движущейся платформе, что позволило снять сложные пролеты в ограниченном пространстве магазина.

Сергей Кряжев, CCO Milestone by Starlink:

3 «milestones» успешной кампании:

  • Один понятный месседж с призывом к действию.
  • Аудиальные (песня) и визуальные (танец) триггеры для удержания внимания, подкрепленные бренд действием.
  • Уникальное предложение для рынка ритейла (не по форме, а по содержанию).

Алексей Баохин, исполнительный креативный директор Milestone by Starlink:

Несмотря на активный клиповый визуал, многое в этом ролике было буквально подсмотрено в жизни и переложено на экран, включая строчки песни и образы героев.

Благодаря съемке на роборуку получилось реализовать интересные визуальные эффекты: «телепортация» героя в проходе и «ускорение» кассира с визуальной отсылкой к фильму «Люди в черном 2».

Как рассказать о новом позиционировании бренда с помощью роборуки Как рассказать о новом позиционировании бренда с помощью роборуки

Роботизированная рука программируется на движение по определенной траектории, которую после этого может повторять неограниченное количество раз. Это создает эффект, схожий с действием обычного штатива, разница только в том, что теперь камера движется, и у кадра появляется динамика.

Появляется возможность снимать абсолютно идентичные кадры раз за разом, делая изменения в движениях актеров. После чего весь материал «собирается» в один кадр на этапе графики.

Используя такой подход к съемке, получилось создать эмоциональный и вовлекающий креатив для сети магазинов.

Марат Адельшин, режиссер:

На съемочной площадке царила удивительно творческая атмосфера — ощущение свободы для экспериментов и небольшого творческого хулиганства. Все словно призывало сделать историю ярче, насыщеннее, добавить ей экспрессии и дерзости. Это приносило невероятное удовольствие! А робот и спецэффекты придали ролику динамичный характер. Именно эта смелость и творческая энергия особенно запомнились.

Состав креативной группы

«Чижик» (клиент)

Директор по маркетингу: Александра Калюкина
Руководитель направления продвижения, концепции формата и операционного маркетинга: Елизавета Комарова
Менеджер по медиаподдержке: Раиля Мангушева

Milestone by Starlink (агентство)

CCO: Сергей Кряжев
Исполнительный креативный директор: Алексей Баохин
Директор по производству: Максим Мосяков
Руководитель группы клиентского сервиса: Арина Прокопович
Линейный продюсер: Кристина Шамугия
Руководитель креативной группы: Денис Боков
Младший копирайтер: Елизавета Максимова

Огурец (продакшн)

Режиссер-оператор: Марат Адельшин
Исполнительный продюсер: Никита Сендеров
Линейный продюсер: Полина Фотеенкова
Линейный продюсер: Ольга Аберемко
Второй режиссер: Владимир Поповиченко
Художник-постановщик: Лиля Калинина
Художник по костюмам: Хабиб Суйлеманов
Гример: Люси Оганисян
Кастинг-директор: Алексей Ярыгин
Менеджер проекта: Дима Чернышук
Режиссер монтажа: Илья Лямшев
Колорист: Макс Миронов

Birds Audio (музыкальная студия)

Композитор и вокалист: Григорий Голубев
Саунд-дизайнер: Сергей Скрябин
Продюсер: Александр Иванов
Сведение: Олег Федоров

чижик Milestone by Starlink
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