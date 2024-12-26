Как рассказать о новом позиционировании бренда с помощью роборуки

Ролик был размещен в диджитал и стал частью большой омниканальной «always on» кампании. Она также включала в себя ТВ-ролик, размещение в наружной рекламе и широкий флайт в диджитал, включая размещение в Smart TV и у лидеров мнений. За реализацию кампании отвечало рекламное агентство Milestone (by Starlink), главной идеей которого стали «умные покупки». Подробностями команда проекта поделилась с редакцией Sostav.

Каждый герой ролика находит в «Чижике» что-то для себя: семья набирает целую тележку продуктов, а в конце радостно удивляется сумме в чеке, самые придирчивые гости остаются рады «чистому» составу, а те, кому важно не тратить много времени на поход по магазинам, с легкостью находят все самое нужное.

Важным элементом визуальной коммуникации стал «умный жест». Персонажи сопровождают свои действия характерным движением — «мы покупаем по-умному». В кульминации ролика жест разрастается до целого танца умных покупок.

Александра Калюкина, директор по маркетингу «Чижик»: Работая над обновлением позиционирования, мы изучали своего потенциального клиента, обсуждали разные типы креатива и контента. В итоге подумали, почему бы не спеть о том, что значит «покупать по-умному»?

Во время съемок мы использовали роборуку на движущейся платформе, что позволило снять сложные пролеты в ограниченном пространстве магазина.

Сергей Кряжев, CCO Milestone by Starlink: 3 «milestones» успешной кампании: Один понятный месседж с призывом к действию.

Аудиальные (песня) и визуальные (танец) триггеры для удержания внимания, подкрепленные бренд действием.

Уникальное предложение для рынка ритейла (не по форме, а по содержанию).

Алексей Баохин, исполнительный креативный директор Milestone by Starlink: Несмотря на активный клиповый визуал, многое в этом ролике было буквально подсмотрено в жизни и переложено на экран, включая строчки песни и образы героев. Благодаря съемке на роборуку получилось реализовать интересные визуальные эффекты: «телепортация» героя в проходе и «ускорение» кассира с визуальной отсылкой к фильму «Люди в черном 2».

Роботизированная рука программируется на движение по определенной траектории, которую после этого может повторять неограниченное количество раз. Это создает эффект, схожий с действием обычного штатива, разница только в том, что теперь камера движется, и у кадра появляется динамика.

Появляется возможность снимать абсолютно идентичные кадры раз за разом, делая изменения в движениях актеров. После чего весь материал «собирается» в один кадр на этапе графики.

Используя такой подход к съемке, получилось создать эмоциональный и вовлекающий креатив для сети магазинов.

Марат Адельшин, режиссер: На съемочной площадке царила удивительно творческая атмосфера — ощущение свободы для экспериментов и небольшого творческого хулиганства. Все словно призывало сделать историю ярче, насыщеннее, добавить ей экспрессии и дерзости. Это приносило невероятное удовольствие! А робот и спецэффекты придали ролику динамичный характер. Именно эта смелость и творческая энергия особенно запомнились.

Состав креативной группы

«Чижик» (клиент)

Директор по маркетингу: Александра Калюкина

Руководитель направления продвижения, концепции формата и операционного маркетинга: Елизавета Комарова

Менеджер по медиаподдержке: Раиля Мангушева

Milestone by Starlink (агентство)

CCO: Сергей Кряжев

Исполнительный креативный директор: Алексей Баохин

Директор по производству: Максим Мосяков

Руководитель группы клиентского сервиса: Арина Прокопович

Линейный продюсер: Кристина Шамугия

Руководитель креативной группы: Денис Боков

Младший копирайтер: Елизавета Максимова

Огурец (продакшн)

Режиссер-оператор: Марат Адельшин

Исполнительный продюсер: Никита Сендеров

Линейный продюсер: Полина Фотеенкова

Линейный продюсер: Ольга Аберемко

Второй режиссер: Владимир Поповиченко

Художник-постановщик: Лиля Калинина

Художник по костюмам: Хабиб Суйлеманов

Гример: Люси Оганисян

Кастинг-директор: Алексей Ярыгин

Менеджер проекта: Дима Чернышук

Режиссер монтажа: Илья Лямшев

Колорист: Макс Миронов

Birds Audio (музыкальная студия)

Композитор и вокалист: Григорий Голубев

Саунд-дизайнер: Сергей Скрябин

Продюсер: Александр Иванов

Сведение: Олег Федоров