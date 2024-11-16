Starbucks предлагает отвлечься от предпраздничной суеты

Бренды активно готовятся к Новому году и Рождеству, а Starbucks, напротив, предлагает отвлечься от предпраздничной суеты. Сеть кофеен и агентство TBWA\London запустили кампанию Drink In, Breathe Out.

Starbucks выпустила короткометражный фильм, в котором показана суета рождественских праздников: вечеринки, походы по супермаркетам и подготовка подарков.

Рекламное видео представляет собой уникальное сочетание 3D-съемок, стоп-моушн и анимированных 2D-персонажей и рассказывает о современном человеке, укрывшегося от праздничного хаоса в кофейне Starbucks.