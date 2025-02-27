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18+
27.02.2025 в 11:00

Средний размер потребкредита в России снизился на 14,3%

Наибольший средний чек займа в январе был в Москве

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В январе 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов в России составил 119,3 тыс. руб. Показатель упал на 14,3% к декабрю 2024 года и на 19,4% — к январю прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НКБИ).

В начале года самый большой средний размер выданных потребкредитов был зафиксирован в Москве (183,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (165,1 тыс. руб.), Подмосковье (154,3 тыс. руб.). Также в топ-5 по величине показателя вошли Ханты-Мансийский автономный округ (148,1 тыс. руб.) и Татарстан (141,8 тыс. руб.).

Сильнее всего средний размер потребкредита упал в Челябинской (минус 44,2%), Оренбургской (минус 29,3%), Саратовской (минус 25%) и Свердловской (минус 19,8%) областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (минус 18,8%).

Средний чек потребительского кредита снижается в течение шести месяцев. Это связано с жесткой денежно-кредитной политикой, которую проводит Центробанк по охлаждению кредитного рынка. Банки выдают ссуды, прежде всего, тем россиянам, персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям.

Ранее сообщалось, что в январе выдача автокредитов в России сократилась на 43%. Наибольшее количество таких займов было выдано в Москве.

кредиты НКБИ
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