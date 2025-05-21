Спустить паруса: «Газпром-Медиа Холдинг» предложил новые меры по борьбе с пиратством

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Людмила Смирнова выступила на XIII Петербургском международном юридическом форуме «Право: уроки прошлого для мира будущего». В ходе выступления она рассказала о предложениях компании, касающихся защиты контента, регулирования новых форматов и взаимодействия с традиционными медиа. Подробности пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга» рассказала Sostav.

Смирнова подчеркнула, что несмотря на активную работу с Роскомнадзором и другими контролирующими органами, адаптация правовой базы к цифровой среде по-прежнему недостаточна. В условиях роста технологий и миграции пользовательского внимания в онлайн-среду, особое значение приобретает охрана прав на интеллектуальную собственность.

Среди предложений — усиление борьбы с «зеркалами» пиратских сайтов, сокращение сроков реагирования, блокировка домена анонимного владельца уже по первому решению суда, а также признание новых доменов «зеркалами» для ускорения повторных исков. В случае соответствующего судебного решения предлагается требовать от регистратора снятия домена с обслуживания и запрета на хостинг.

Дополнительно Холдинг предлагает внести изменения в Меморандум и навсегда исключать домены, с которых поступило более 50 ссылок, внесенных в реестр пиратских страниц, из поисковой выдачи. Также предлагается запретить доступ к этим доменам в личном кабинете «Яндекс Вебмастера».

Людмила Смирнова, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»: В фокусе нашего внимания — получение соответствующей правовой защиты контента. Мы выходим к Роскомнадзору с предложениями, как оперативно реагировать, как блокировать контент тем или иным образом. Также огромную роль в защите прав на контент СМИ играет отраслевое саморегулирование. За время действия Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий из поисковой выдачи было удалено более 330 млн ссылок на страницы с пиратским контентом.

Отдельное внимание было уделено проблеме легальной рекламы на пиратских ресурсах. Смирнова отметила, что крупные компании размещают рекламу на нелегальном контенте по сниженным ценам. «Газпром-Медиа Холдинг» предлагает запретить размещение рекламы на таких сайтах по аналогии с действующими ограничениями для букмекерских компаний, которые могут рекламироваться только в спортивных СМИ.

Также касаемо удаления соответствующих приложений из онлайн-магазинов предлагается вдобавок ко всему блокировать сервера, с которых идут видеопотоки.

В рамках обсуждения пользовательского и нейросетевого контента Смирнова отметила, что блогерская деятельность должна быть урегулирована и защищена на законодательном уровне. В составе Холдинга работает продюсерский центр «Инсайт Люди», объединяющий более 2,5 тыс. блогеров.

Кроме того, Холдинг находится в постоянной коммуникации с контролирующими органами по вопросам применения законодательства о рекламе, включая нововведения, касающиеся отчетности по интернет-рекламе, ее маркировке и выплате 3-процентного сбора.

В сфере традиционной аудиорекламы Смирнова указала на необходимость оптимизации требований к дисклеймерам, которые, по ее словам, снижают эффективность рекламы на радио и приводят к оттоку слушателей: 35% из них переключают программу во время рекламных блоков.