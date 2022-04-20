Депутаты внесли законопроект о создании совета по контролю за телевидением

Депутаты «Справедливой России» и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму законопроект о создании Общественного совета по телевидению. Предполагается, что совет будет проводить экспертизу деятельности федеральных, региональных, местных телеканалов, организаций телевещания и транслируемых телепрограмм «в целях учета интересов населения».

Совет должен будет состоять из 25 граждан России от 25 лет, имеющих особые заслуги перед государством и обществом в сфере развития СМИ и культуры.

Среди его функций депутаты перечислили:

анализ телевещательной политики;

выявление мнения населения по основным направлениям телевещательной политики;

привлечение граждан, общественных объединений и представителей организаций телевещания к обсуждению вопросов, касающихся основных направлений телевещательной политики, и вырабатку по данным вопросам рекомендаций.

В пояснительной записке к законопроекту авторы предлагают заложить в основу деятельности совета культурно-просветительскую и воспитательную деятельность, которую выполняет телевидение, а также учесть «значимость телевещания для развития культуры и свободного формирования взглядов», «недопустимость злоупотребления свободой массовой информации» и «необходимость повышения защиты общественной нравственности на телевидении».

«Деятельность Общественного совета не может нарушать гарантированную Конституцией Российской Федерации свободу массовой информации, исключает цензуру, а решения Общественного совета носят рекомендательный характер», — также говорится в пояснительной записке.

Общественный совет сможет «давать заключения по вопросам нарушения свободы слова в работе организаций телевещания, злоупотребления свободой массовой информации на телевидении, качества телевизионной продукции, ее соответствия культурно-просветительной функции телевидения, а также направлять данные заключения в компетентные государственные органы, должностным лицам и в организации телевещания».

Кроме того, авторы законопроекта предложили в обязательном порядке публично оглашать позицию совета один раз в неделю на каждом общероссийском телевизионном канале.

В 2021 году Роскомнадзор планировал доработать систему мониторинга телерадиовещания и начать автоматически переводить все аудиозаписи в текст.