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06.03.2025 в 17:00

Спор с Дмитрием Коробковым минимально влияет на АДВ

Содержательная беседа о ключевых вызовах и перспективах индустрии

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Сегодня в гостях у Sostav генеральный директор группы АДВ Андрей Чуваев.

Что внутри:

О реструктуризации АДВ и главных направлениях развития коммуникационной группы. Каково состояние медиарынка в России и эффективен ли брендинг на ТВ? Перспективы возвращения западных компаний и их потенциальное влияние на дефицит рекламного инвентаря. Как ключевая ставка Центрального банка влияет на рекламную индустрию и какие компании смогут выжить в ближайшие годы? Наконец, эксклюзив — попытки бывшего президента коммуникационной группы АДВ Дмитрия Коробкова вернуться в российский бизнес и влияние корпоративного спора на взаимоотношения с клиентами.

Смотрите интервью на удобных вам платформах:

YouTube

VK Видео

Rutube

Суд Интервью Агентства АДВ Дмитрий Коробков Группа АДВ дефицит рекламного инвентаря Консолидация рынка Андрей Чуваев
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