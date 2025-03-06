Спор с Дмитрием Коробковым минимально влияет на АДВ

Сегодня в гостях у Sostav генеральный директор группы АДВ Андрей Чуваев.

Что внутри:

О реструктуризации АДВ и главных направлениях развития коммуникационной группы. Каково состояние медиарынка в России и эффективен ли брендинг на ТВ? Перспективы возвращения западных компаний и их потенциальное влияние на дефицит рекламного инвентаря. Как ключевая ставка Центрального банка влияет на рекламную индустрию и какие компании смогут выжить в ближайшие годы? Наконец, эксклюзив — попытки бывшего президента коммуникационной группы АДВ Дмитрия Коробкова вернуться в российский бизнес и влияние корпоративного спора на взаимоотношения с клиентами.

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