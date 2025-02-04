В России наблюдается нехватка специалистов по информационной безопасности

В 2024 году число вакансий специалистов по информационной безопасности (ИБ) в России увеличилось на 17−50%, в то время как количество резюме сократилось на 6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Опрошенные изданием эксперты связывают ситуацию с нехваткой квалифицированных кадров и ростом киберугроз.

В HeadHunter рассказали, что число вакансий в сфере ИБ на площадке достигло 27,3 тыс., увеличившись на 17% за прошлый год. По данным SuperJob, рост составил 50%, а в «Хабр.Карьере» — 18% (абсолютные цифры в компаниях не раскрыли).

Одновременно выросли заработные платы специалистов. Так, зарплатные предложения в Москве увеличились на 12%, подсчитали в SuperJob. Максимальная зарплата для директора по ИБ зафиксирована на уровне 1 млн руб. в месяц при медианной 450 тыс. руб. Калькулятор зарплат «Хабр.Карьеры» показал рост медианных зарплат всех позиций в отрасли в 2024 году на 17,3% — до 146 тыс. руб.

По мнению экспертов, высокий спрос на специалистов сохранится в ближайшие пять лет, поскольку кибератаки становятся все более частыми и сложными. При этом нехватка кадров становится ограничивающим фактором для развития отрасли.

Ранее в Минцифры призвали к созданию единой системы подготовки ИБ-специалистов, начиная со школьного возраста, чтобы закрыть кадровый разрыв.