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18+
27.11.2023 в 17:28

Алексей Щербаков и Леонид Агутин встретились на борту выгоды

В новой рекламной кампании СБП и ПС «Мир»

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Система быстрых платежей (СБП) и Аэрофлот вместе с агентством Instinct рассказали, как получить выгоду за покупку авиабилетов при оплате через СБП, и какие преимущества есть у карты «Мир». В этом авторам помогли Леонид Агутин и Алексей Щербаков, которые встретились на борту выгоды. Стендапер «перевоплотился» в бортпроводника и провел предполётный инструктаж по выгоде прямо посреди кофейни. Он объяснил Леониду Агутину (а заодно и другим посетителям), как быстро и удобно получить кешбэк 5% при оплате авиабилетов через СБП на сайте или в приложении Аэрофлота и при наличии регистрации на privetmir.ru.

Леонид привык к экспромтам Алексея, ведь это не первая совместная рекламная кампания двух звезд. Поэтому Агутин не растерялся — и в ответ на перфоманс Щербакова напомнил о выгодных предложениях по карте «Мир».

Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК:

Перед новогодними праздниками мы решили напомнить россиянам, что вне зависимости от выбранного способа оплаты — по карте «Мир» или через Систему быстрых платежей, каждому доступны выгодные предложения. Так, в рекламном ролике мы рассказали о старте акции СБП с авиакомпанией Аэрофлот, но в то же время показали преимущества, доступные при оплате картой «Мир». Сделать ролик понятным и интересным нам снова помогли бренд-амбассадоры Леонид Агутин и Алексей Щербаков.

Реклама появится на ТВ, радио, в наружной рекламе и в диджитал.

Состав творческой группы

НСПК (клиент)

Директор департамента маркетинга и коммуникаций: Наталья Пейсахович
Руководитель центра управления брендами и медиа: Валентина Косарева
Бренд-менеджеры: Мария Галкина, Марьяна Вядерек
Руководитель центра розничного маркетинга и имиджевых инициатив: Константин Анфимов-Готонелия
Старший менеджер по розничному маркетингу: Дарья Ходыкина
Руководитель центра специальных проектов: Вера Сюльзякова

Instinct (агентство)

Instinct Мир НСПК система быстрых платежей СБП
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