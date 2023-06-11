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11.06.2023 в 16:45

SpaceX приняла на работу 14-летнего вундеркинда

Подросток станет частью команды разработчиков, создающих программное обеспечение для спутников Starlink

Космическая компания Илона Маска SpaceX приняла на работу 14-летнего подростка. Кайран Квази присоединится к команде разработчиков, которые создают программное обеспечение для спутников Starlink, пишет Business Insider.

Подросток окончил Инженерную школу Университета Санта-Клары в Калифорнии, где изучал информатику и инженерию, и стал самым молодым выпускником в истории учебного заведения, основанного в 1851 году.

В возрасте девяти лет Кайран Квази прошел стажировку в Intel Labs, где занимался исследованиями искусственного интеллекта. В Университет Санта-Клары его зачислили в возрасте 11 лет. За год до окончания Университета, молодой человек стажировался в компании Blackbird.AI, которая специализируется на кибербезопасности.

Для работы в SpaceX Кайрану Квази придется переехать из Калифорнии в город Редмонд штата Вашингтон.

SpaceX Starlink
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