Создатель WWW продаст исходный код интернета как NFT

Sotheby’s выставит на аукцион 9 тыс. 555 строк кода, который находится в основе интернета. Продаваться он будет с 23 по 30 июня как NFT, сообщает Bloomberg.

Покупателю предоставят доступ к файлам для просмотра кода. Также победитель аукциона получит обращение Тима Бернерса-Ли «о коде и процессе его создания», получасовую анимированную визуализцию кода и «цифровой плакат» со всеми строками. В лот войдут HTML, HTTP и URL.

В апреле 2021 года Тим Бернерс-Ли обратился в Sotheby’s и сам предложил продать код. Файлы находятся в tar-архиве с исходными отметками времени. Деньги от продажи пойдут на поддержку личных инициатив Бернерса-Ли и его супруги, Розмари Лейт.

Ранее основатель Twitter Джек Дорси продал свой первый твит за $2,9 млн. Победителем торгов стал Сина Эстави, генеральный директор блокчейн-компании Bridge Oracle.