Создатель веб-сервера Nginx Игорь Сысоев покинул компанию

Создатель популярного во всём мире веб-сервера Nginх и разработчик её кода Игорь Сысоев покинул компанию. Он захотел уделять больше времени общению с семьей и друзьями, а также заняться личными проектами. Об этом сообщается в блоге компании.

В компании отметили, что её основатель уходит на заслуженный отдых, но созданная им культура никуда не уходит. Верность продуктам, сообществу, прозрачности, открытому исходному коду и инновациям сформированы им и будут продолжены командой руководителей Nginx.

Разработку веб-сервера Nginx Сысоев начал в 2002 году. В 2004 году продукт был опубликован вместе с открытым исходным кодом. Несмотря на практически полное отсутствие продвижения продукта и не слишком подробную документацию, Nginx быстро обрел популярность среди веб-мастеров.

В 2011 году Сысоев вместе с Максимом Коноваловым и Андреем Алексеевым создали компанию Nginx. В 2019 году Nginx купила американская компания F5 Network за $670 млн. В том же году начались судебные тяжбы с компанией Rambler Group, в которой Сысоев работал системным администратором до создания Nginx.

Rambler заявил о правах собственности на веб-сервер Nginx в России. Было возбуждено уголовное дело по обращению Lynwood, которой Rambler уступил права на предъявление претензий. Тогда в московском офисе Nginx прошли обыски, а создатели сервиса Игорь Сысоев и Максим Коновалов были допрошены полицией. В конце апреля стало известно, что Генпрокуратура нашла основания для прекращения дела.

Код, созданный Игорем Сысоевым, поддерживает большинство веб-сайтов, работающих во всем мире, отметили в Nginx. Сегодня веб-сервер и сопутствующие инструменты Nginx используют свыше 374 млн веб-сайтов, в том числе крупнейшие российские интернет-проекты — «Яндекс», продукты VK (бывшая Mail.ru Group) и многие крупные зарубежные компании.