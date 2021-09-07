Создатель «Глаза бога» разработал новый сервис для бизнеса

Евгений Антипов, создатель сервиса «Глаз бога», планирует запустить еще один проект, который позволяет «пробить» личную информацию. «Мобиус» сосредоточится на предоставлении услуг бизнесу и будет ориентирован на руководителей компаний, отделы кадров, отделы закупок и корпоративные службы безопасности, сообщают «Ведомости».

Создатель сервиса надеется конкурировать с базой «СПАРК-Интерфакса». «Мобиус», по словам Антипова, это расширенная версия «Глаза бога», который с помощью специального Telegram-бота ищет по открытым данным и агрегирует контакты человека, его страницы в соцсетях, информацию об авто. «Глаз бога» монетизируется по подписной модели: за доступ ко всем его функциям, к примеру, на полгода пользователю необходимо будет заплатить 2,5 тыс. руб.

В «Мобиусе» пользователь должен будет платить за каждый запрос, в среднем эта сумма будет составлять от 1 до 3 руб., рассказал Антипов. При этом для подключения к сервису необходимо будет внести минимальный депозит — 15 тыс. руб., расходовать его можно будет неограниченное количество времени. Для сравнения: стоимость базового аккаунта в «СПАРК-Интерфаксе» составляет около 25 тыс. руб. в месяц, подписка оформляется минимум на три месяца. Именно цена «Мобиуса» будет его главным конкурентным преимуществом на рынке, рассчитывает основатель этого сервиса.

Деятельность «Глаза бога» давно вызывает вопросы надзорных и правоохранительных органов. В марте Telegram по требованию Роскомнадзора удалил несколько крупнейших ботов по «пробиву» людей за нарушение законодательства о персональных данных, в их числе оказался и «Глаз бога». Однако сервис учел требования закона и внес изменения в формат своей работы. В июне Роскомнадзор вновь подал иск к основателю бота «Глаз бога» за незаконный сбор персональных данных. В июле Таганский суд Москвы признал незаконной его деятельность, но Антипов оспаривает это решение.