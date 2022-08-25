«Союзплодоимпорт» судится с Kraft Heinz из-за бренда «Кристалл»

ФКП «Союзплодоимпорт» хочет вывести известный водочный бренд «Кристалл» на пивной рынок. Для этого компания потребовала лишить американскую Kraft Heinz прав на марки Crystal Light и «Кристалл Лайт». Об этом сообщает «Коммерсант».

Под брендом Crystal Light Kraft Heinz поставляет линейку напитков из порошка. ФКП «Союзплодоимпорт» обратилось в суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков Crystal Light и «Кристалл Лайт» в России в отношении пива. Наличие сходных товарных знаков, даже неиспользуемых, препятствует регистрации брендов, отметили в ФПК.

Ранее ФКП вёл аналогиченый спор с Louis Roederer, который закончился соглашением, позволяющим французской компании возобновить регистрацию Cristal в РФ при условии не препятствовать «Союзплодоимпорту» в глобальном продвижении водки Kristal.

Эксперты, опрошенные изданием сходятся во мнении, что наличие одноименной водки будет скорее отрицательным фактором для продвижения пива, так как производители пива и крепкого алкоголя ориентируются на разные аудитории.

Юристы полагают, что на решении суда может отразиться тот факт, что Kraft Heinz ищет покупателей на два завода по выпуску детского питания и локальные марки. Так, суд может учитывать «недружественную» юрисдикцию компаний при вынесении решений.