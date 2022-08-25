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25.08.2022 в 07:20

«Союзплодоимпорт» судится с Kraft Heinz из-за бренда «Кристалл»

Компания планирует расширять ассортимент продукции под этой маркой

ФКП «Союзплодоимпорт» хочет вывести известный водочный бренд «Кристалл» на пивной рынок. Для этого компания потребовала лишить американскую Kraft Heinz прав на марки Crystal Light и «Кристалл Лайт». Об этом сообщает «Коммерсант».

Под брендом Crystal Light Kraft Heinz поставляет линейку напитков из порошка. ФКП «Союзплодоимпорт» обратилось в суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков Crystal Light и «Кристалл Лайт» в России в отношении пива. Наличие сходных товарных знаков, даже неиспользуемых, препятствует регистрации брендов, отметили в ФПК.

Ранее ФКП вёл аналогиченый спор с Louis Roederer, который закончился соглашением, позволяющим французской компании возобновить регистрацию Cristal в РФ при условии не препятствовать «Союзплодоимпорту» в глобальном продвижении водки Kristal.

Эксперты, опрошенные изданием сходятся во мнении, что наличие одноименной водки будет скорее отрицательным фактором для продвижения пива, так как производители пива и крепкого алкоголя ориентируются на разные аудитории.

Юристы полагают, что на решении суда может отразиться тот факт, что Kraft Heinz ищет покупателей на два завода по выпуску детского питания и локальные марки. Так, суд может учитывать «недружественную» юрисдикцию компаний при вынесении решений.

Кристалл Союзплодоимпорт Kraft Heinz
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