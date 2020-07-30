«Союзпечать» просят признать банкротом

Сеть киосков «Союзпечать» находится на грани банкротства. Арбитражный суд Москвы рассмотрит соответствующий иск 28 сентября, пишет «Коммерсантъ».

Иск против АО «МОП «Союзпечать»» подал распространитель лотерейных билетов АО «ТК «Центр»» (бренд «Столото»). Лотерейные билеты продавались в 150 киосках «Союзпечати». Однако с сентября 2018 по апрель 2019 года сеть не платила и накопила долг в «несколько миллионов рублей», пояснили изданию представители истца.

«Союзпечать», сеть киосков в Подмосковье, принадлежала Дмитрию и Алексею Ананьевым — экс-владельцам «Промсвязьбанка», которых в 2019 году заочно арестовали за растрату более 100 млрд рублей. Их компания «Ариа-АиФ» управляла киосками в разных регионах, в том числе туда входила и «Союзпечать». Сейчас «Ариа-АиФ» проходит процедуру банкротства.

Источники издания на рынке дистрибуции говорят, что у «Союзпечати» было 500−700 точек в Подмосковье, когда сеть стала частью «Ариа-АиФ». Выручка АО «МОП «Союзпечать»» в 2019 году достигла 105,9 млн рублей, чистая прибыль составила 3,9 млн рублей, а кредитная задолженность — 265 млн рублей.

При банкротстве «Ариа-АиФ» «Союзпечать» не попала в конкурсную массу, а большинство киосков передали другим владельцам, говорит собеседник издания. Одним из них стало ООО «Газетта», отмечают четыре источника «Ъ».

Один из собеседников на рынке считает, что банкротство «Союзпечати» может затронуть издателей СМИ для массовой аудитории. Однако крупные издатели пока не говорят о потерях. К примеру, Bauer Media Group и ИД «Мир новостей» не заключали с МОП прямых контрактов. «У нас договор с «Ариа-АИФ», долг по которому, вероятно, уже не вернуть. Банкротство МОП ситуацию для нас не меняет», — говорят в Bauer Media Group. В «Мире новостей» прогнозируют, что потеря «Союзпечати» не будет таким сильным ударом по рынку, как банкротство «Медиа Дистрибьюшен», другого дистрибьютора прессы, которое случилось в прошлом году.

О том, что кредиторы требуют обанкротить дистрибьютора прессы «Ариа АиФ», стало известно в 2018 году. К компании подали не менее 65 исков на 149,5 млн руб. Большинство из них было удовлетворено. Среди истцов назвались структуры «Новой газеты», ИД «Комсомольская правда», ИД Burda, Hearst Shkulev Media, «Собеседник».